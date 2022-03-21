МИД призывает мир отреагировать на принудительный вывоз в РФ более 2 тыс. детей из ОРДЛО: Это имеет признаки похищения

По полученной информации, 19 марта российские оккупационные войска незаконно вывезли на территорию Российской Федерации 2389 детей, находившихся во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Во внешнеполитическом ведомстве акцентируют внимание, что принудительное перемещение гражданского населения на территорию государства-агрессора, в частности детей, имеет признаки похищения. Такие действия являются грубым нарушением международного права, в частности, международного гуманитарного права.

"Разрушая дома и убивая родителей, РФ лишает украинских детей родительской опеки, подвергает их жизни дальнейшей опасности на территории России", - говорится в сообщении.

МИД Украины призывает международное сообщество немедленно отреагировать на незаконный вывоз детей, усилить давление на Россию, чтобы вынудить его прекратить варварскую войну против украинского народа.

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"Факты похищения детей, равно как и сотни других фактов преступлений российских оккупантов против гражданских людей в Украине, тщательно документируются правоохранительными органами. Виновные в этих преступлениях будут привлечены к ответственности", - резюмируют в МИД.