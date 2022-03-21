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Сотрудник "Леруа Мерлен", не уходящей из РФ, погиб в результате обстрелов в Киеве

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Сотрудник "Леруа Мерлен", не уходящей из РФ, погиб в результате обстрелов в Киеве
Обстрел уничтожил магазин и убил одного из сотрудников. Центральный офис компании отказывается прекратить работу в России.

Об этом идет речь на странице "Леруа Мерлен Украина" в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня Леруа Мерлен Украина трагедия коснулась напрямую. Но уничтоженный магазин ничто по сравнению с потерянными жизнями коллег. Мы будем всегда помнить", - сообщили в украинском представительстве компании.

Там призвали подписать петицию против деятельности магазинов ADEO на территории страны-агрессора РФ.

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Эксминистр Кабинета министров Дмитрий Дубилет уточняет, что Леруа Мерлен и холдинг ADEO – французская компания, являющаяся одним из крупнейших налогоплательщиков в РФ.

"Пока так выглядит, что компания наоборот собирается наращивать свой бизнес в России", – написал он.

Топ комментарии

  • ​‌‍‎‏ ​‌‍‎‏ 26c97767
    Убит гражданин Украины, который работал в магазине украинского филиала французской торговой сети "Леруа Марлен".
    В чём для него карма?.. Надо было уволиться и во время войны попробовать найти другую работу?
  • Tierre
    Кармой это было бы, если бы погиб кто-то из руководства Леруа Мерлен или кто-то для них важный. А так - погиб украинец, на которого шлюхам из Леруа Мерлен просто плевать.
  • 5 копійок
    Жабоїди, сер.
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