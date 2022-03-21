С начала войны в Украине из-за обстрелов войск РФ погиб 21 спасатель, 47 - травмированы, - ГСЧС
Об этом заявил заместитель председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Роман Примуш на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Как сообщил Примуш, на сегодняшний день в результате обстрелов со стороны российских захватчиков погиб 21 украинский спасатель и 47 травмированы. Это военное преступление и будет рассмотрено в международных судах.
"Согласно Женевской конвенции (о защите гражданского населения во время войны. – Ред.), обстрелы или другие угрозы для спасателей в условиях спасательных операций являются военным преступлением. Мы все эти случаи фиксируем, материалы по каждому из них передаются в соответствующие органы, которые будут предоставлять правовую оценку таким действиям, будут устанавливать виновные лица, которые к этому причастны. Это будет предметом рассмотрения в продолжающихся международных судах", - подчеркнул Примуш.