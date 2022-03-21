Песков пожаловался на "абсолютную ненависть ко всему российскому"

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков жалуется на беспрецедентное навязывание абсолютной ненависти ко всему российскому.

Слова Пескова цитируют росСМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ситуация, с которой мы сталкиваемся, беспрецедентна с точки зрения навязывания абсолютной ненависти ко всему российскому: будь то российские представительства, российские граждане, иностранные граждане - россияне по происхождению или языку", - сказал Песков.

Он добавил, что ненависть и притеснения порой представляют реальную угрозу жизни и здоровью русскоговорящих граждан.

"Поэтому, конечно, складывающиеся беспрецедентные условия требуют беспрецедентных решений", - подытожил Песков.

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