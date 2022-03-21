Песков пожаловался на "абсолютную ненависть ко всему российскому"
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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков жалуется на беспрецедентное навязывание абсолютной ненависти ко всему российскому.
Слова Пескова цитируют росСМИ, сообщает Цензор.НЕТ.
"Ситуация, с которой мы сталкиваемся, беспрецедентна с точки зрения навязывания абсолютной ненависти ко всему российскому: будь то российские представительства, российские граждане, иностранные граждане - россияне по происхождению или языку", - сказал Песков.
Он добавил, что ненависть и притеснения порой представляют реальную угрозу жизни и здоровью русскоговорящих граждан.
"Поэтому, конечно, складывающиеся беспрецедентные условия требуют беспрецедентных решений", - подытожил Песков.