Моравецкий призвал Швейцарию заморозить и конфисковать активы российских олигархов: "К этому вопросу нужно подойти очень решительно"
Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время совместной пресс-конференции с президентом Швейцарской конфедерации Игнацио Кассисом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Швейцария является местом, где многие российские олигархи разместили свое состояние. К этому тоже нужно отнестись подобающим образом. То есть речь идет о замораживании, конфискации имущества российских олигархов в Швейцарии", - подчеркнул Моравецкий.
Он добавил, что убеждал президента Швейцарии "подойти к этому вопросу очень решительно".
Как подчеркнул Моравецкий, россия совершает вооруженную агрессию против Украины, разрушает города и нормальную жизнь украинцев, совершая военные преступления.
Польский премьер подчеркнул, что через несколько дней в Брюсселе состоится заседание Европейского совета, где будет рассмотрен вопрос дальнейших санкций против россии. По его словам, предыдущие санкции уже сильно ударили по россии, но этого все еще недостаточно.