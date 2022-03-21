Моравецкий призвал Швейцарию заморозить и конфисковать активы российских олигархов: "К этому вопросу нужно подойти очень решительно"

Польша призывает власти Швейцарии заморозить активы российских олигархов в этой стране.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время совместной пресс-конференции с президентом Швейцарской конфедерации Игнацио Кассисом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Швейцария является местом, где многие российские олигархи разместили свое состояние. К этому тоже нужно отнестись подобающим образом. То есть речь идет о замораживании, конфискации имущества российских олигархов в Швейцарии", - подчеркнул Моравецкий.

Он добавил, что убеждал президента Швейцарии "подойти к этому вопросу очень решительно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский призывает швейцарские банки заморозить активы россиян, ответственных за войну против Украины

Как подчеркнул Моравецкий, россия совершает вооруженную агрессию против Украины, разрушает города и нормальную жизнь украинцев, совершая военные преступления.

Польский премьер подчеркнул, что через несколько дней в Брюсселе состоится заседание Европейского совета, где будет рассмотрен вопрос дальнейших санкций против россии. По его словам, предыдущие санкции уже сильно ударили по россии, но этого все еще недостаточно.