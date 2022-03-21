Сегодня российский истребитель пролетел над Волынью и зашел в воздушное пространство Польши. РФ провоцирует столкновение с вооруженными силами НАТО, - Бутусов
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Инцидент произошел сразу после заявления руководства Польши о возможном направлении польских миротворцев в Украину.
Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Сегодня в 13.15 российский истребитель-бомбардировщик пролетел над украинской Волынью и зашел в воздушное пространство Республики Польша. Информация подтверждена данными радаров, наши союзники также зафиксировали пролет. Инцидент произошел сразу после заявления руководства Польши о возможном направлении . Россия провоцирует столкновение с вооруженными силами НАТО", - заявил журналист.