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Сегодня российский истребитель пролетел над Волынью и зашел в воздушное пространство Польши. РФ провоцирует столкновение с вооруженными силами НАТО, - Бутусов

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Сегодня российский истребитель пролетел над Волынью и зашел в воздушное пространство Польши. РФ провоцирует столкновение с вооруженными силами НАТО, - Бутусов
Инцидент произошел сразу после заявления руководства Польши о возможном направлении польских миротворцев в Украину.

Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Сегодня в 13.15 российский истребитель-бомбардировщик пролетел над украинской Волынью и зашел в воздушное пространство Республики Польша. Информация подтверждена данными радаров, наши союзники также зафиксировали пролет. Инцидент произошел сразу после заявления руководства Польши о возможном направлении . Россия провоцирует столкновение с вооруженными силами НАТО", - заявил журналист.

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Топ комментарии

  • Petrov Viktor
    Над Туреччиною нехай пролетить...
  • Алекс Мышкевич
    мда, у Султана рашкованський лєтун рєзвілся всього 40 секунд

    Байден, це той дюйм, який під захистом НАТИ, чи ще ні ?
    чи той дюйм знаходиться на півночі Шотландії і до нього треба форсувати Ла-Манш ?
  • Igor Kalyuzhny
    какого *** его не сбили...НАТО сраное, учитесь у Турции....
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