"Проехало 0.0": Украинцы продолжают блокировать движение белорусских и российских фур на польской границе. ФОТО
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала лидер варшавского Евромайдана Наталья Панченко.
"0,0 фур проехало сегодня из ЕС в Россию на пункте пропуска Кукурики. Держим блокаду дальше", - отметила она.
Предварительно анонсировали, что акция "Нет для торговли с россией" будет продолжаться в течение двух дней с целью привлечь внимание к недопустимости любой торговли между ЕС и РФ в то время, когда россия бомбит украинские города и убивает тысячи украинцев.
Ранее в соцсетях депутат польского Сейма Михал Щерба информировал, что с начала агрессии России против Украины, 24 февраля, более 22,5 тыс. грузовиков въехало из Польши в Беларусь. По его убеждению, нельзя допускать торговлю с агрессором, тем более что этот груз может иметь двойное назначение и использоваться агрессором для боевых действий в Украине.