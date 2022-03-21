"Проехало 0.0": Украинцы продолжают блокировать движение белорусских и российских фур на польской границе. ФОТО

Украинцы продолжают блокировать движение белорусских и российских фур в пункте пропуска Кукурики-Козловичи на польско-белорусской границе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала лидер варшавского Евромайдана Наталья Панченко.

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"0,0 фур проехало сегодня из ЕС в Россию на пункте пропуска Кукурики. Держим блокаду дальше", - отметила она.

Предварительно анонсировали, что акция "Нет для торговли с россией" будет продолжаться в течение двух дней с целью привлечь внимание к недопустимости любой торговли между ЕС и РФ в то время, когда россия бомбит украинские города и убивает тысячи украинцев.

Ранее в соцсетях депутат польского Сейма Михал Щерба информировал, что с начала агрессии России против Украины, 24 февраля, более 22,5 тыс. грузовиков въехало из Польши в Беларусь. По его убеждению, нельзя допускать торговлю с агрессором, тем более что этот груз может иметь двойное назначение и использоваться агрессором для боевых действий в Украине.