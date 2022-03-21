Новости

Каждый переселенец будет получать ежемесячно 2000 грн пособия, а также 3000 грн на ребенка, - Шмыгаль

49 50726
Каждый переселенец будет получать ежемесячно 2000 грн пособия, а также 3000 грн на ребенка, - Шмыгаль
Государство будет выплачивать каждому переселенцу в Украине минимальное ежемесячное пособие в сумме 2 тыс. грн, а также 3 тыс. на каждого перемещенного ребенка.

Об этом премьер-министр сказал в видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Государство выплатит каждому переселенцу в Украине минимальное ежемесячное пособие в сумме 2 тыс. грн", - сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что эти средства будут выплачены через "Дію" на банковскую карту.

Кроме того, будут выплачивать 3 тыс. грн на каждого ребенка, который из-за войны был вынужден переехать в более безопасное место.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Семьям, принявшим переселенцев, компенсируют расходы на "коммуналку", - Зеленский

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Sam Smidt
    Тобто тим хто лишається під обстрілами допомога не потрібна? Десь ви логіку загубили, пане.
  • zuks
    Як завжди тим хто лишився болт. Я ще розумію хто вирвався з під завалів , алеті хто здрисну одними з перших та ше і з тих районів де майже не було обстрілів.Знову блін дешеві піари як уже задрали.
  • Максим Соловьев 26e1c0d1
    А если ДИИ нет то как получить?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости