На Харьковщине оккупанты похитили главу Циркуновской громады Сикаленко

Российские захватчики похитили в Харьковской области главу Циркуновской громады Николая Сикаленко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Российские оккупанты продолжают террор против мирного населения Украины. Сегодня похитили циркуновского сельского главу Николая Сикаленко. Оккупанты похитили Николая Васильевича из собственного дома, по словам свидетелей, двинулись в направлении Липцев", - написал Синегубов.

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По его словам, сейчас областные власти совместно с правоохранителями выясняют обстоятельства похищения чиновника и делают все возможное, чтобы его найти и вернуть.

Как сообщал Цензор.НЕТ, захватчики уже не впервые прибегают к похищениям глав местных громад на Харьковщине и оказывают давление на мирное население. Ранее россияне похитили главу Великобурлукской громады Виктора Терещенко, которого удалось освободить из плена.