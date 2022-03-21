Пожары в зоне ЧАЭС: потушить невозможно, радиационный фон может ухудшиться

Радиационная обстановка в Зоне отчуждения может ухудшиться из-за лесных пожаров. Погасить их невозможно из-за того, что территория оккупирована войсками РФ.

Об этом заявляет Государственная инспекция ядерного регулирования (ГИЯРУ) со ссылкой на Центр прогнозирования последствий радиационных аварий Украинского Гидрометцентра ГСЧС, сообщает Цензор.НЕТ.

"Центр информирует об ухудшении радиационного состояния в Зоне отчуждения и за ее пределами в результате лесных пожаров на радиоактивно загрязненных территориях", - говорится в сообщении.

Точных данных о текущем состоянии радиационного загрязнения окружающей среды в Зоне отчуждения нет, ведь не работает автоматизированная система контроля радиационного состояния. А это не позволяет адекватно реагировать на радиационные угрозы.

Пожары в период с 11 по 18 марта 2022 года наблюдались преимущественно в западной и центральной частях Зоны отчуждения и на 18 марта охватывали площадь более 8 кв. км, при этом 17 марта они составили 5 кв. км, а 11 марта – почти 14 кв. км.

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Потушить пожар невозможно из-за оккупации Зоны отчуждения российскими войсками.

В Госинспекции отметили, что лесные пожары, нетипичные для Зоны в холодное время года, в весенне-летний период могут достичь максимально возможных границ. Если их не тушить, радиоактивно загрязненные леса могут выгореть почти полностью - это значительно ухудшит радиационное состояние в Украине и во всей Европе.