Из зоны боевых действий эвакуировали уже 40 украинских предприятий
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По данным Министерства экономики из зоны боевых действий, за неделю уже перевезли 40 предприятий по программе релокации, еще 299 – готовятся.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
Отмечается, что 18 предприятий уже возобновили работу на новом месте.
Минэкономики получило 898 заявок от бизнесов, 86% из них уже обработали.
Перевозки выполняют "Укрзалізниця" и "Укрпочта". Последнюю Кабмин обязал безвозмездно перевозить имущество украинских компаний.