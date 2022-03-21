Новости • Война

Вражеский истребитель сбит под Чугуевом, - Синегубов

31 87153
Вражеский истребитель сбит под Чугуевом, - Синегубов
Сегодня, 21 марта, мобильные подразделения ВСУ под Чугуевом сбили истребитель российского противника.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Об очередных победах наших Вооруженных Сил Украины. Сегодня мобильные подразделения ВСУ под Чугуевом сбили истребитель российского противника. После возгорания на низкой высоте – тот упал со стороны Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Также, по словам Синегубова, утром в Харьковском районе на временно контролируемой оккупантами территории мобильная группа сил специальных операций ВСУ сбила два российских беспилотных аппарата "Орлан".

"Благодаря работе нашей противовоздушной обороны уже несколько дней над Харьковом не фиксируем авиацию российского врага", - добавляет он.

Также читайте: Российские оккупанты захватили в плен гуманитарную колонну в Харьковской области, - Верещук

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Тетяна Тать
    99!
    нумо, ще одного, ЮВІЛЕЙНОГО!
  • Nika Joy
    Швец пишет.

    Я простий піхот і взагалі гранатометник.

    Я не знаю чи причиною обстрілу Ретровілю був тікток. Чи карта підприємств від КМДА. Чи демаскування. Чи ще щось.

    Я знаю одне. Ніхто не пуляє дуже дорогими та обмеженними у кількості ракетами тільки через відео або мітку на карті. Завджи є дорозвідка за допомогою бпла або корегувальників або ще чогось такого.

    У диверсійних корегувальників я вірю слабо.

    Тому що я чую як у Київ і потім назад пролітає ворожий БПЛА(судячи зі звуку це Орлан) КОЖНУ ****** НІЧ. І літає він годинами, нарізаючи вісімки. Іноді декілька разів за ніч пролітає та повертається(чи може їх більше одного). Літав БПЛА і у бік Ретровілю і не тільки. Це не секрет - його дуже гарно чути і періодично у когось з сусідів не витримували нерви і вони починали гатити в небо(така стрільба немає жодного сенсу, БПЛА так майже неможливо збити, не робіть так).

    Цензура там, дати пізди школярам з камерами та тіктоками й- це все речі потрібні. Але пора вже вирішувати щось з ворожими беспілотами. Бо вони тупо в курсі всього, і яку цезуру не вводи, воно не допоможе.

    TDAR на додачу до Стінгера може вирішити питання з Орланами на гостомельскому напрямку за 10-20 ракет максимум, більше бпла в них просто немає. Можливо вистачить і двох-трьох. Я розумію, що Стінгери бережуть для Ка та Су, але ж ви самі бачите, що беспілоти також проблемні. Стінгер як раз для таких питаннь.

    І знов нагадую, що я простий піхот з гранатометом, так що не претендую на якусь істину і не бажаю тут срачів. Просто пишу в паблік те, що могло загубитися у валі інфи, яка потрапляє на вхід відповідних органів.
  • Сергей Владимирович b9c38e15
    А что это сверху, сральник?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости