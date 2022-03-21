В Беларуси задерживают за видеосъемку военной техники

В Беларуси задержан 33-летний мужчина, который 27 февраля передал в телеграм-каналы фото и видео военной техники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом 21 марта сообщило подконтрольное самопровозглашенным властям Беларуси СМИ "Белта".

"За содействие экстремизму задержан неработающий житель Пинска. По данным следствия, 33-летний мужчина 27 февраля инициативно вышел на связь с администраторами телеграм-канала, являющимися участниками экстремистского формирования, которым передал материалы для последующего опубликования.

Установлено, что подозреваемый, поддавшись деструктивному влиянию телеграм-каналов, поверил в свою безнаказанность и анонимность, фотографировал на камеру мобильного телефона военную технику, осуществлял съемку передвижений военного транспорта и в дальнейшем передал эти сведения администраторам экстремистских телеграм-каналов.

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