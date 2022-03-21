В России запретили Facebook и Instagram
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российскую службу BBC News.
Суд удовлетворил требование Генеральной прокуратуры РФ о запрете деятельности компании Meta, принадлежащей Марку Цукербергу. Решение о запрете работы соцсетей должно быть исполнено немедленно.
В ходе суда представитель Генпрокуратуры уточнил, что пользователей Facebook и Instagram не будут наказываться за обход блокировок.
Запрет не касается WhatsApp – генпрокуратура РФ считает, что у мессенджера отсутствует "функция по публичному распространению информации".
Генпрокуратура РФ потребовала признать Meta Platforms Inc. экстремистской организацией после того, как стало известно, что Facebook и Instagram временно позволили пользователям в некоторых странах призывать к насилию в отношении российских военных, а также желать смерти президентам России и Беларуси. На следующий день после этого, 12 марта, в Meta уточнили, что модерацию ослабят только для постов, написанных в Украине.
"Деятельность организации Meta направлена против России и ее вооруженных сил. Просим запретить деятельность Meta и обязать выполнить это решение немедленно", – сказал в Тверском суде представитель ФСБ Игорь Ковалевский. Роскомнадзор требование поддержал.
"Русофобия не просто есть, она еще и форсируется", – заявила прокурор Наталья Гашулина.
Когда Гашулина объясняла, почему именно использование Facebook и Instagram не будет считаться экстремистской деятельностью, судья уточнила: "Объясните мне как обывателю. Мы проснемся завтра-послезавтра, у нас не будет "Фейсбука" в стране?"
"Его и сейчас нет", – коротко ответила прокурор.