В России запретили Facebook и Instagram

Тверской суд Москвы признал компанию Цукерберга Meta, владеющую Facebook, Instagram и WhatsApp, экстремистской. При этом к работе WhatsApp суд пока не имеет претензий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российскую службу BBC News.

Суд удовлетворил требование Генеральной прокуратуры РФ о запрете деятельности компании Meta, принадлежащей Марку Цукербергу. Решение о запрете работы соцсетей должно быть исполнено немедленно.

В ходе суда представитель Генпрокуратуры уточнил, что пользователей Facebook и Instagram не будут наказываться за обход блокировок.

Запрет не касается WhatsApp – генпрокуратура РФ считает, что у мессенджера отсутствует "функция по публичному распространению информации".

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Генпрокуратура РФ потребовала признать Meta Platforms Inc. экстремистской организацией после того, как стало известно, что Facebook и Instagram временно позволили пользователям в некоторых странах призывать к насилию в отношении российских военных, а также желать смерти президентам России и Беларуси. На следующий день после этого, 12 марта, в Meta уточнили, что модерацию ослабят только для постов, написанных в Украине.

"Деятельность организации Meta направлена против России и ее вооруженных сил. Просим запретить деятельность Meta и обязать выполнить это решение немедленно", – сказал в Тверском суде представитель ФСБ Игорь Ковалевский. Роскомнадзор требование поддержал.

"Русофобия не просто есть, она еще и форсируется", – заявила прокурор Наталья Гашулина.

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Когда Гашулина объясняла, почему именно использование Facebook и Instagram не будет считаться экстремистской деятельностью, судья уточнила: "Объясните мне как обывателю. Мы проснемся завтра-послезавтра, у нас не будет "Фейсбука" в стране?"

"Его и сейчас нет", – коротко ответила прокурор.