Зарегистрировано уголовное производство по факту принудительного вывоза почти 2,4 тыс. детей из ОРДЛО в Россию, - Венедиктова
Об этом сообщила в фейсбуке генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.
Зарегистрировали уголовное производство о вывозе 19 марта 2022 года российскими оккупационными войсками 2389 детей из временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Эти действия прокурорами квалифицированы как принудительное перемещение гражданского населения, в частности детей, на территорию государства-агрессора, что является нарушением Первого дополнительного протокола к Женевской конвенции. По украинскому Уголовному кодексу – это нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - отметила она.
В рамках расследования будут проверены и другие факты перемещения детей с территории Украины.
"Мы сделаем все, чтобы привлечь к ответственности всех виновных как в национальных, так и в международных судах", - резюмирует генпрокурор.