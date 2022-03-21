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Международная шахматная федерация дисквалифицировала российского гроссмейстера за поддержку Путина

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Международная шахматная федерация дисквалифицировала российского гроссмейстера за поддержку Путина
Международная шахматная федерация (ФИДЕ) объявила об устранении российского гроссмейстера Сергея Карякина на шесть месяцев. Ему запрещено участвовать в турнирах под эгидой организации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН.

Ранее высказывания Карякина привлекли внимание комитета по этике ФИДЕ. 32-летний гроссмейстер публично поддержал Путина и его преступные действия.

Комиссия рассматривала и дело российского гроссмейстера Сергея Шипова, также вставшего на защиту террористических действий кремля. Его ФИДЕ не дисквалифицировало.

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Ранее ФИДЕ лишило шахматистов России и Белоруссии права выступать на турнирах под национальными флагами своих стран. Игроки смогут находиться за шахматной доской только под нейтральным флагом.

Также прекращаются спонсорские контракты ФИДЕ с компаниями со списка санкций и компаниями, контролируемыми Россией или Беларусью.

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Топ комментарии

  • Юрій Яцуляк
    Він не просто росіянин - який підтримав війну і вбивства українців. Він - зрадник України, який перебіг на сторону окупанта.
  • Мосий Шило
    Ця мерзота народилася в Україні у Краматорську
  • jklpqrs
    Шах, валенок, и мат. Ты проср@л.
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