В Тростянце оккупанты используют мирных жителей как живой щит, - Денисова

Захватчики размещают свою военную технику возле магазинов и жилых домов. А мирных жителей принуждают ночью сидеть у своей техники как живой щит.

Об этом пишет в фейсбуке уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, сообщает Цензор.НЕТ.

"У вокзала установили артиллерийские установки, другую технику расставили по городу между админзданиями, возле магазинов, жилых домов, понимая, что адекватного ответа по этой технике при таком расположении от ВСУ не будет. Опасаясь авиаударов и артиллерии Украины, оккупанты заставляют мирных жителей сидеть на улицах вблизи техники рашистской армии как живой щит", - отметила она.

По словам Денисовой, оккупанты убивают мирных жителей, массово грабят их и уничтожают гражданскую инфраструктуру.

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"Захватчики убили главу уличного комитета Анну Самойлову, и несколько дней снайперы обстреливали улицу, не пуская жителей забрать тело для захоронения. На днях прямо на улице застрелили парня, который вечером возвращался домой. Застрелили руководителя агропредприятия, который утром на машине ехал на работу. На одной из улиц бросили гранату в людей. В результате взрыва погибли двое мужчин", - пишет омбудсман.

Денисова просит Красный Крест принять меры по открытию на территории Украины гуманитарных коридоров. Ведь пытки боевиками мирного населения – это геноцид украинского народа.

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