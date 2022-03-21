Агрессия России в Украине угрожает голодом Ближнему Востоку и Северной Африке, – Центр стратегических коммуникаций

Отмечается, что 45% украинского экспорта связано с сельскохозяйственной продукцией. Полномасштабная война России против Украины усиливает голод на Ближнем Востоке и Северной Африке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает 5.UA со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Отмечается, что 45% украинского экспорта связано с сельскохозяйственной продукцией.

"Вторжение России в Украину усиливает голод на Ближнем Востоке и в Северной Африке. 45% украинского экспорта связано с сельскохозяйственной продукцией. Большинство производства пшеницы сконцентрировано на востоке Украины, где боевые действия наиболее интенсивны. Мировые цены на продовольствие выросли более чем на 30% от в прошлом году, а война в Украине еще больше повысила цены, достигшие самого высокого с 1974 года уровня с поправкой на инфляцию", – говорится в сообщении.

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9 марта Украина запретила экспорт зерна и других продуктов питания, чтобы предотвратить внутренний гуманитарный кризис. Даже если эти сбои в цепочке поставки будут устранены в ближайшее время, проблемы, скорее всего, сохранятся. К тому же, боевые действия могут серьезно подорвать будущий урожай, особенно если война будет продолжаться до начала посевной в апреле.