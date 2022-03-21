Fitch прогнозирует падение экономики РФ на 8% и инфляцию на уровне 18% до конца года из-за санкций
Это прогнозирует рейтинговое агентство Fitch Ratings, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
При этом прогноз на текущий год характеризуется крайней степенью неопределенности и реальное падение ВВП будет зависеть от продолжительности войны РФ против Украины и продолжительности санкций, отмечает агентство.
"Ожидаемое падение сравнимо с падением во время кризиса 1998 года и во время мирового финансового кризиса", - говорится в пресс-релизе Fitch.
При этом связанные с санкциями шоки выглядят более значительными и продлятся дольше, однако высокие цены на нефть, расходы на ВПК и профицит счета текущих операций до начала вторжения могут обеспечить экономике страны определенную поддержку, считают аналитики агентства.
Потребительская инфляция в России, как ожидается, достигнет 18% к концу текущего года и составит 15% к концу 2023 года.