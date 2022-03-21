Fitch прогнозирует падение экономики РФ на 8% и инфляцию на уровне 18% до конца года из-за санкций

Объем российской экономики в 2022 г. может упасть на 8% на фоне скоординированных международных финансовых и экономических санкций, ударивших по банковской системе и торговле.

Это прогнозирует рейтинговое агентство Fitch Ratings, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

При этом прогноз на текущий год характеризуется крайней степенью неопределенности и реальное падение ВВП будет зависеть от продолжительности войны РФ против Украины и продолжительности санкций, отмечает агентство.

"Ожидаемое падение сравнимо с падением во время кризиса 1998 года и во время мирового финансового кризиса", - говорится в пресс-релизе Fitch.

При этом связанные с санкциями шоки выглядят более значительными и продлятся дольше, однако высокие цены на нефть, расходы на ВПК и профицит счета текущих операций до начала вторжения могут обеспечить экономике страны определенную поддержку, считают аналитики агентства.

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Потребительская инфляция в России, как ожидается, достигнет 18% к концу текущего года и составит 15% к концу 2023 года.