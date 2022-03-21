Оккупанты похитили мэра города Берислав Шаповалова

Мэра города Берислава Херсонской области Александра Шаповалова похитили российские оккупанты в субботу, 19 марта, он до сих пор находится в плену, сообщается на странице Херсонской областной государственной администрации в фейсбуке в понедельник.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице Херсонской областной государственной администрации в фейсбуке в понедельник.

"19 марта около 11 часов дня рашисты похитили мэра Берислава Александра Шаповалова и еще одного местного активиста. Уже трое суток они находятся в плену, вчера Александру Николаевичу разрешили позвонить родным и успокоить их", - говорится в сообщении.

В обладминистрации отметили, что у Шаповалова проблемы с сердцем, он тяжело перенес заболевание коронавирусной инфекцией. "Точное место нахождения Александра Николаевича и других пленных неизвестны, скорее всего, они находятся в Новой Каховке, где рашисты их удерживают", - говорится в сообщении.

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В то же время отмечается, что в Херсонской области такие случаи не единичны, ежедневно поступают сообщения о захвате и похищении представителей власти и активистов, общественных деятелей из разных населенных пунктов области. "Вместе с центральной властью делаем все, чтобы пленники вернулись скорее домой", - сообщили в обладминистрации.