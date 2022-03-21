Пока нет признаков неизбежной десантной высадки в Одессу, - Пентагон

Министерство обороны США наблюдает усиление военной активности с российской стороны в северной части Черного моря, однако не видит признаков, указывающих на неизбежную высадку морского десанта россиян на украинский берег в районе Одессы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом, по информации CNN, рассказал в понедельник высокопоставленный представитель Пентагона.

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"Россия до сих пор сосредотачивает более десятка военных кораблей в северной части Черного моря, включая десантные корабли, надводные боевые корабли, тральщики и патрульные катера", - отметил представитель американского ведомства.

По его словам, в Пентагоне подтверждают, что частично последние обстрелы по окрестностям Одессы производились именно с этих военных кораблей. Однако, подчеркнул чиновник, "пока нет признаков неизбежной десантной высадки в Одессу".

По оценкам Минобороны США, россияне "отчаянно стремятся" хоть как-то восстановить наступательный импульс, поэтому усиливают ракетные и артиллерийские обстрелы с большой дальности. Однако это только усугубляет опасность для гражданского населения.

Чиновник также отметил, что российские войска "ничего не достигли" из того, что, по оценкам США, они ставили своей целью в плане получения контроля над украинскими городами. Тем не менее, обстрелы с дальней дистанции лишь усилили сопротивление украинцев с одной стороны, а также уныние среди российских войск с другой.

Представитель Пентагона допустил, что россия также может стремиться таким образом усилить свои позиции в переговорах с Украиной, поскольку сейчас их не так уж много.

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