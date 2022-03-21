Путину нельзя разрешать зарабатывать на нефти и газе, пора выдернуть шнур, - МИД Литвы

Глава МИД Литвы Ландсбергис Габриелюс призвал Европу перекрыть любые возможности России зарабатывать на войну с Украиной.

Об этом он сообщил в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

"Путин не дает Украине передышки. Наоборот, он готов все усилить. Почему Европа должна давать Путину больше времени, чтобы заработать больше денег на нефти и газе? Больше ли времени для использования европейских портов? Больше времени для использования неподсанкционных российских банков в Европе? Время выдернуть шнур", - говорится в сообщении.

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