Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению на 18:00 21 марта

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную ситуацию по российскому вторжению на 18:00 21 марта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, информация опубликована в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В информации отмечается: "Продолжаются двадцать шестые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Оккупационные войска, действующие на территории Украины, остро нуждаются в ремонте и восстановлении поврежденного вооружения и военной техники. По имеющейся информации, в связи с отсутствием поступлений комплектующих иностранного производства приостановлена работа предприятий корпорации "Уралзавод" и Челябинского тракторного завода. Указанные предприятия специализируются на производстве и ремонте танков, а также другой бронированной техники для нужд вооруженных сил российской федерации.

Продолжают фиксироваться случаи дезертирства среди личного состава оккупационных войск. Так, в районе населенного пункта Гавронщина Макаровского района Киевской области группа российских захватчиков завладела автомобилями местных жителей, переоделись в награбленную гражданскую одежду и выехали в сторону границы с республикой Беларусь.

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Продолжая незаконную деятельность на временно занятых территориях Запорожской области, в отдельных населенных пунктах захватчики проводят скрытую подготовку к проведению выборов пророссийской администрации районов и городов.

С целью организации так называемых "российских гумконвоев" оккупанты сосредоточили в порту Бердянска колонну белых тентованных грузовых автомобилей КАМАЗ министерства чрезвычайных ситуаций РФ. Подобные грузовики использовались для скрытой транспортировки боеприпасов на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Указанное может свидетельствовать о намерениях оккупантов организовать подобные "гумконвои" в Запорожскую область.

На территории одного из населенных пунктов этой области противник развернул пункт ремонта бронетанковой техники с привлечением оборудования и рабочих оборонных предприятий российской федерации. На восстановлении находится до 20 единиц бронированной техники.

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В Новой Каховке Херсонской области оккупанты проводят проверку документов на блокпостах города с целью выявления и задержания местных жителей, участвовавших в АТО/ООС.

Кроме больших потерь непосредственно во время боевых действий, фиксируется также большой процент смертности среди тяжелораненых российских захватчиков".

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