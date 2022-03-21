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Россия отказалась от переговоров с Японией по Курилам из-за санкций

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Россия отказалась от переговоров с Японией по Курилам из-за санкций
Москва прекращает безвизовые поездки японских граждан на Курилы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН.

Министерство иностранных дел России объявило, что отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, который должен был решить вопрос о принадлежности Курильских островов.

Москва прекращает безвизовые поездки граждан Японии на Курилы. Такое решение было принято из-за санкций Токио против России в связи с войной в Украине.

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РФ выходит из диалога с Токио о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах, а также блокирует продолжение статуса Японии как партнера Организации Черноморского Экономического Сотрудничества.

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Топ комментарии

  • Зэлэный_Змий
    Давайте, японцы! Не упустите свой шанс! Второй такой будет не скоро! Курилы хотят домой!
    З.Ы. А когда объявят, что Курилы таки идут домой, то там половина Сибири туда сбежится и пропишется, чтоб только спрыгнуть с титаника
  • Совестно за Брата
    Курилы-Наши.
  • jklpqrs
    Какой смысл был в переговорах, если в них не было никакого смысла? В отличие от санкций. В них смысл есть, и большой. Так что, кацапье, курить бамбук и эвакуироваться с островов. Чем раньше, тем будет дешевле и проще.
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