Россия отказалась от переговоров с Японией по Курилам из-за санкций

Москва прекращает безвизовые поездки японских граждан на Курилы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН.

Министерство иностранных дел России объявило, что отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, который должен был решить вопрос о принадлежности Курильских островов.

Москва прекращает безвизовые поездки граждан Японии на Курилы. Такое решение было принято из-за санкций Токио против России в связи с войной в Украине.

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РФ выходит из диалога с Токио о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах, а также блокирует продолжение статуса Японии как партнера Организации Черноморского Экономического Сотрудничества.