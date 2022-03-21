Польша не подтвердила информацию о нарушении воздушного пространства истребителем РФ
Об этом сообщили в минобороны Польши в ответ на информационный запрос издания Rzeczpospolita, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Министерство национальной обороны не подтверждает информацию о нарушении воздушного пространства Польши", - говорится в сообщении.
Как отмечается, Вооруженные силы Польши следят за ситуацией и принимают необходимые меры для обеспечения безопасности страны.
"В то же время сообщаем, что в нынешней ситуации, по понятным причинам, мы не будем информировать о деталях, которые позволили бы идентифицировать и определять местонахождение привлеченных сил и средств, используемых систем, ведение разведки и другую деятельность", - говорится в заявлении министерства.
Ранее главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что над Волынской областью пролетел российский истребитель-бомбардировщик, зашедший в воздушное пространство Польши.