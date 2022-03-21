Польша не подтвердила информацию о нарушении воздушного пространства истребителем РФ

Министерство национальной обороны Польши не подтверждает информацию о том, что российский истребитель-бомбардировщик в понедельник нарушил воздушное пространство РП.

Об этом сообщили в минобороны Польши в ответ на информационный запрос издания Rzeczpospolita, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Министерство национальной обороны не подтверждает информацию о нарушении воздушного пространства Польши", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Вооруженные силы Польши следят за ситуацией и принимают необходимые меры для обеспечения безопасности страны.

"В то же время сообщаем, что в нынешней ситуации, по понятным причинам, мы не будем информировать о деталях, которые позволили бы идентифицировать и определять местонахождение привлеченных сил и средств, используемых систем, ведение разведки и другую деятельность", - говорится в заявлении министерства.

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