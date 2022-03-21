ЕС готовит пятый пакет санкций против РФ, в него не будет включено эмбарго на российские нефть и газ, - Кулеба

Европейский Союз готовит пятый пакет санкций против России из-за вторжения государства-агрессора в Украину.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, пятый пакет санкции ЕС против России готовится, но есть государства, призывающие не спешить с введением ограничений. МИД активно работает с этими странами.

"Он (пакет санкций. - ред.) будет содержать дополнительно перечень лиц, причастных к российской агрессии, к совершению военных преступлений РФ, и он также предусматривает определенные экономические санкции. Но, к сожалению, должен констатировать, что из-за позиции дипломатов отдельных государств в пятый пакет не будет включено эмбарго на поставку российской нефти и газа на рынки ЕС. Однако там будут другие экономические вещи, и мы этот пакет обязательно дожмем", - сказал министр.

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