У нас есть доказательство, что российские оккупанты вывезли тысячи детей из Мариуполя в сторону РФ, - Кулеба

Войска РФ, в нарушение международного права, вывезли тысячи детей из Мариуполя в сторону России.

Об этом в эфире телемарафона заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"У нас есть конкретное доказательство того, что они тысячи детей вывезли из Мариуполя в сторону РФ. Это нарушение международного права", - подчеркнул министр.

По словам Кулебы, Мариуполь - это не просто трагедия Украины, это трагедия всего мира, это одно сплошное военное преступление, совершаемое РФ.

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