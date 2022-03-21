Новости • Война

У нас есть доказательство, что российские оккупанты вывезли тысячи детей из Мариуполя в сторону РФ, - Кулеба

7 46219
У нас есть доказательство, что российские оккупанты вывезли тысячи детей из Мариуполя в сторону РФ, - Кулеба
Войска РФ, в нарушение международного права, вывезли тысячи детей из Мариуполя в сторону России.

Об этом в эфире телемарафона заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"У нас есть конкретное доказательство того, что они тысячи детей вывезли из Мариуполя в сторону РФ. Это нарушение международного права", - подчеркнул министр.

По словам Кулебы, Мариуполь - это не просто трагедия Украины, это трагедия всего мира, это одно сплошное военное преступление, совершаемое РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мариуполь войдет в список разрушенных войной городов мира, - последний эвакуированный из города дипломат ЕС Андрулакис

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Qq Qqq f1a4586b
    То кончені необучаємі тварі, їх тільки знищувати.
  • Александр d30dc4a6
    История повторяется. Это ясыр - орда после разграбления и сожжения города, уцелевших жителей уводит в рабство. Кого-то продадут на невольничьем рынке, молодых девушек и девочек в бордель, мальчиков в янычары... А потом эти янычары (Иваны родства непомнящие), с промытыми мозгами, будут с собачьей верностью убивать своих родных и соплеменников.
  • Ksenia VB
    Попсували дитинство, розбили надії
    Чим вони можуть зарадити ? Тільки здохнути всією тією парашкою.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости