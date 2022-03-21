В Мелитополе российские оккупанты похитили трех граждан Израиля – семью Кумок. В это же время Израиль не хочет ссориться с россиянами, - Верещук
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала глава МинТОТ Ирина Верещук.
"Поэтому хочу заметить об Израиле, - пишет Верещук. Если прямо и просто, Израиль не хочет ссориться с россиянами. Из-за этого они фактически приостановили безвиз с Украиной и не очень поддерживают антипутинские санкции. Попытки израильтян помирить нас с россиянами больше похожи на попытку убедить нас почетно капитулировать. Конечно, на такую позицию у политической элиты Израиля могут быть определенные свои геополитические и экономические соображения. Но выходит, что израильтяне до сих пор плохо знают украинцев, включая украинских евреев. Мы на колени никогда не встанем!
Я всегда считала, что как раз израильтянам не нужно объяснять, что такое война, когда бомбят жилые кварталы, когда обстреливают гуманитарные колонны, когда не пускают груз с водой и лекарствами во взятые в осаду города, или когда просто похищают гражданских как в данном случае с израильской семьей в Мелитополе.
А если Израиль все это понимает, почему косвенно поддерживает россиян?
Перед Второй мировой войной тоже никто не хотел ссориться с Гитлером. Думали, что беда их как-нибудь обойдет. Но так не бывает. И я была уверена, что израильтянам такие вещи должны быть очевидны на генетическом уровне.
Здесь не следует скрывать: украинские евреи и другие украинцы разочарованы позицией и тональностью Израиля в вопросе украинско-российской войны. Уверена, что израильский народ на стороне Украины. Наверное, у политического истеблишмента Израиля еще есть время встать на правильную сторону, потому что, скорее всего, посредине стоять, наконец, не получится".
Напомним, несколько дней назад похищенная ныне Татьяна Кумок провела аналогию между тем, что делают российские захватчики на оккупированных украинских территориях, действиями нацистов и Третьего райха в отношении евреев в 30-40-х годах прошлого века.