"Лошадей за что?!", - в Гостомеле оккупанты сожгли конюшню. ФОТО
Об этом рассказала владелица конюшни Александра, передает Цензор.НЕТ.
"Я на конюшню не смогла попасть уже 24 февраля, а моим конюхам россияне приказали уйти примерно 1 марта, иначе угрожали застрелить всех лошадей. Не застрелили, так сожгли. По моим данным, примерно 13 числа", – поделилась Александра.
Фотографии обгоревших трупов лошадей она получила сегодня от одного из знакомых, побывавшего на месте пожарища.
"Еще 5-7 лошадей сейчас бродят между Гостомелем и Бучей. Трава уже пошла, воду они найдут. Главное – чтобы под обстрел не попали", - добавила владелица конюшни.
По ее словам, до войны у нее было немало друзей в России. Теперь с этим покончено.
Как только получили фото обгоревших лошадиных трупов, Александра разослала их бывшим владельцам для опознания. Многими лошадьми, по ее словам, владели дети 7-10 лет. Сегодня в их семьях стало еще больше поводов для ненависти к оккупантам.
"Конюшня – это что, военный объект? Твари! Лошадей за что?! Я конюшню после войны обязательно отстрою. И коня обязательно назову "Русский корабль, иди нахуй".
На фото – одна из опознанных погибших кобыл по кличке Индиана до войны и после прихода войск России.