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Правительство Польши готовится к возможному нападению РФ, - Дещица

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Правительство Польши готовится к возможному нападению РФ, - Дещица
Польша полностью понимает все угрозы России. Правительство страны готовится к возможной атаке государства-агрессорки.

Об этом заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

"Есть опасения, что Россия может напасть на Польшу. Польское правительство готовится к этому", - подчеркнул Дещица.

По его словам, в Польше был принят закон об обороне, укрепляющий вооруженные силы Польши.

"Однако польское правительство понимает, что лучше помочь Украине и не допустить сближения российских войск к границам с Польшей", – подчеркнул дипломат.

По его словам, Россия распространяет дезинформацию и пропаганду, что Польша якобы хочет изъять западную Украину. Однако это ничего не имеет общего с реальностью.

"Реальность – поляки помогают украинцам, прибывшим в Польшу. Это – беспрецедентная помощь за последние несколько лет. Российская нарация о разделе между украинским и польским народом абсолютно не выдержала "правдоподобия" во время войны", - добавил он.

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Топ комментарии

  • Super Gut
    У рашистів уже немає ким і чим нападати на Польщу, бо все утилізується в Україні
  • Андрей Забигайло
    Хочешь мира - готовься к войне!
    На НАТО надейся,а сам не плошай!
  • Ksenia VB
    Якби не наші Майдани, якби українці більш заватнились, зараз би ми всі разом нападали на поляків і прибалтів.
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