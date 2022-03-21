Зеленский создал Гостомельскую военную администрацию, - указ
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Президент Владимир Зеленский создал Гостомельскую поселковую военную администрацию Бучанского района.
Об этом говорится в указе №156/2022, информирует Цензор.НЕТ.
Создать Гостомельскую поселковую военную администрацию Бучанского района Киевской области.
Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Киевской областной государственной администрации осуществить в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения" меры, связанные с образованием военной администрации, указанной в статье 1 настоящего Указа", - говорится в указе.