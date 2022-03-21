В российских школах собирают еду для военных РФ. ФОТО
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В школе в Ростове-на-Дону с детей собирают предметы первой необходимости для российских солдат.
Об этом в Telegram сообщила юрист Любовь Соболь, информирует Цензор.НЕТ.
"В школе №61 Ростова-на-Дону с восьмилетних детей собирают предметы первой необходимости для российских солдат", - говорится в сообщении.
Она напомнила, что в прошлом году правительство РФ запланировало потратить на оборону в 2022 году 3,5 трлн рублей из федерального бюджета.