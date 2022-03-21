Путин использует украинских беженцев в качестве инструмента против Евросоюза, - Боррель

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по внешней и безопасности политики Жозеп Боррель отмечает, что Путин использует украинских беженцев как инструмент против ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"На данный момент насчитывается 3,3 миллиона беженцев и поток продолжается. Я убежден, что Путин использует беженцев как инструмент, как предупреждение, присылая нам столько, сколько они смогут. Они не разрушили транспортную инфраструктуру, они только разрушают города для того, чтобы внушать ужас гражданскому населению и заставлять их убегать. Мы готовы помочь всем им", - сказал он.ю

Боррель отметил, что это "симметричное бремя", поскольку некоторым граничащим с Украиной странам-членам ЕС приходится сталкиваться с наибольшим притоком беженцев.

"Сегодня 30% детей в Молдове - это дети из Украины, беженцы из Украины. И образовательная система находится под большим напряжением, но они их полностью интегрируют, позволяя их продолжать обучение. Они нуждаются в нашей поддержке. Мы предоставим всю поддержку, в которой они нуждаются, для того, чтобы ответить на эту сложную ситуацию", - добавил высокий представитель Еврокомиссии.

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