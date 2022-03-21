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Украина не идет ни на какие уступки в переговорах с Россией, – Подоляк

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Украина не идет ни на какие уступки в переговорах с Россией, – Подоляк
Украина не идет ни на какие уступки в переговорах с Российской Федерацией, поскольку защищает свою свободу и территориальную целостность.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента, член украинской делегации Михаил Подоляк в интервью BBC Украина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Подоляк заявил, что позиция РФ пропагандистская, поскольку, по его мнению, россияне загнали себя в иллюзию того, как построен мир. В свою очередь, позиция Украины, публично озвученная президентом Владимиром Зеленским, заключается в территориальной целостности и суверенитете.

"Президент четко сказал, что территориальная целостность и суверенитет – это основа основ государства, и я не вижу смысла проговаривать позиции РФ. Они могут заявлять что угодно. Это их позиция. Вопросы в нашей позиции, а наша позиция отстаивается на полях сражений. Украина не идет ни на какие уступки, потому что это наша свобода и наша целостность", – подчеркнул Подоляк.

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В то же время он отказался комментировать какие-либо детали переговоров, пока они не завершились. Член украинской делегации рассказал, что переговоры продолжаются постоянно в режиме онлайн. По его словам, в этот процесс привлечены многие консультативные группы. Так, кроме основной переговорной группы, в процессе диалога принимают участие политические советники разных стран мира, работающие в консультативном режиме. Украину в соответствующем направлении представляет руководитель ОП Андрей Ермак. Кроме этого, созданы юридические группы, которые все выверяют.

"Также есть консультативные группы, которые анализируют, насколько это будет восприниматься украинским обществом. Потому что, в отличие от РФ, и мы это объясняем на переговорах, мы не можем без диалога с обществом. Ведь у нас несколько иной принцип существования государства и общества. РФ имеет другую конструкцию, там можно принять любое решение и навязать обществу через пропаганду. Мы не можем на это пойти, поэтому наши экспертные группы отрабатывают все так, чтобы общество воспринимало любые наши решения.Иначе мы это не сможем имплементировать в общие межгосударственные гарантии безопасности", – добавил советник руководителя ОП.

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Подоляк подчеркнул, что украинская и российская делегации договорились публично не обсуждать наличие или отсутствие финального документа, пока не будет согласована компромиссная позиция. Соответственно, он предостерег украинцев от спекуляций российской стороны относительно текста этого документа.

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Топ комментарии

  • CrossFirenko
    Але компроміси обіцяють винести на референдум! Які ще компроміси з загарбником?
  • Simeon Kukushkin 189be33b
    Ви, *****, або Вові нормальні тексти пишіть, або якось там домовтись, що брехати!!
  • CrossFirenko
    Мову? Віру? Армію? Територію?
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