За сутки на Донбассе успешно отбиты 13 вражеских атак, уничтожены 14 танков, 8 БМП, 1 самолет и 300 оккупантов, - пресс-центр ОС
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Украинские военные в течение текущих суток успешно отбили 13 атак врага и нанесли значительные потери российским оккупантам на Донецком и Луганском направлениях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
"Украинские защитники уничтожили: 14 танков; 8 БМП; 2 МТ-ЛБ; 3 артиллерийские системы; 4 автомобиля. Общие потери живой силы противника составили около 300 человек", - говорится в сообщении.
Подразделения противовоздушной обороны ВСУ в небе украинского Донбасса сбили вражеский самолет и еще один подбили.
Защитники Мариуполя уничтожили один патрульный катер проекта 03160 "Раптор". Также подтверждено уничтожение российского комплекса радиоэлектронной борьбы "Леер-3".