Байден заявил о вероятности кибератаки России против США

Президент США Джо Байден призвал партнеров из частного сектора "немедленно усилить свою киберзащиту". Он заявил, что Россия может совершать кибератаку против Соединенных Штатов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Президент в своем заявлении сказал, что "федеральное правительство не может оградиться от этой угрозы самостоятельно".

По его словам, большая часть критической инфраструктуры Америки принадлежит и управляется частным сектором и важно заблокировать "цифровую дверь".

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"Агентство кибербезопасности и безопасности инфраструктуры Министерства внутренней безопасности активно сотрудничает с организациями с критической инфраструктурой, чтобы быстро обмениваться информацией, чтобы защитить их системы и сети", – сказал Байден.

Отмечается, что для защиты от кибератак будут применены многофакторные аутентификации, также проведут консультации с профессионалами по кибербезопасности. Все для того, чтобы убедиться, что системы исправлены и защищены от всех известных уязвимостей.