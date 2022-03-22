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США и союзники обсуждают предоставление Украине ПВО большой дальности, – Пентагон

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США и союзники обсуждают предоставление Украине ПВО большой дальности, – Пентагон
Министерство обороны Соединенных Штатов продолжает консультации с рядом партнеров по усилению системы противовоздушной обороны Украины для противостояния вторжению РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Пресссекретарь Пентагона Джон Кирби рассказал об "активных консультациях" Вашингтона с союзниками. Их цель – помощь Украине системами ПВО.

"США ведут "постоянные переговоры" с другими странами, чтобы предоставить Украине "виды средств защиты, в том числе противовоздушную оборону большой дальности, которые, насколько нам известно, им удобно использовать", - заявил спикер Минобороны.

Напомним, что США и еще 12 стран подписали заявление о неотложной модернизации ПВО Украины.

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Топ комментарии

  • Перехватчик
    Спутник News АТО


    @SputnikATO

    ·
    13 ч



    Тайвань передає Україні дрони вартістю на 1млн$

  • Taras Klunyk
    шевелитесь там
  • Перехватчик
    Sasha Sotnik


    @sasha_sotnik

    ·
    8 ч



    Есть и хорошая новость. В оккупированном рашистами поселке Старый Салтов (Харьковская обл.) украинцы расстреляли патруль оккупантов из охотничьих ружей.
    Убито 3 путло-фашиста. Один из них - кадыровец. Будет зашит в свиную шкуру и отправлен к шайтану.
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