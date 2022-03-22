На первой встрече с Путиным вопрос оккупированных Крыма и Донбасса решить не удастся, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос оккупированных Крыма и Донбасса на первой встрече с Владимиром Путиным решить не удастся.

Об этом глава государства заявил в интервью "Суспільному", передает Цензор.НЕТ.

"Это очень тяжелая история для всех. И Крым, и Донбасс – для всех. И? чтобы там найти какой-то выход, нужно сделать этот первый шаг, о котором я сказал: гарантии безопасности, окончание войны. Потому что все очень горячо. И поэтому закончится этот блок, и после этого давайте говорить", – пояснил президент.

По словам Зеленского, на первой встрече с Путиным он готов поднимать эти вопросы.

"Они актуальны, для нас они важны - об оккупированных территориях. Но я уверен, что это решение будет не на этой встрече. Потому что, если быть полностью откровенным, и в вопросах гарантии безопасности мы будем говорить о конституционных изменениях, изменениях украинского законодательства. А если мы будем об этом говорить, то это в любом случае это будет решаться не только президентом. Этот долгий процесс будет решаться и Радой, и народом Украины", - добавил глава государства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Никто не воюет с русским народом. Это они сюда пришли, - Зеленский