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На первой встрече с Путиным вопрос оккупированных Крыма и Донбасса решить не удастся, - Зеленский

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На первой встрече с Путиным вопрос оккупированных Крыма и Донбасса решить не удастся, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос оккупированных Крыма и Донбасса на первой встрече с Владимиром Путиным решить не удастся.

Об этом глава государства заявил в интервью "Суспільному", передает Цензор.НЕТ.

"Это очень тяжелая история для всех. И Крым, и Донбасс – для всех. И? чтобы там найти какой-то выход, нужно сделать этот первый шаг, о котором я сказал: гарантии безопасности, окончание войны. Потому что все очень горячо. И поэтому закончится этот блок, и после этого давайте говорить", – пояснил президент.

По словам Зеленского, на первой встрече с Путиным он готов поднимать эти вопросы.

"Они актуальны, для нас они важны - об оккупированных территориях. Но я уверен, что это решение будет не на этой встрече. Потому что, если быть полностью откровенным, и в вопросах гарантии безопасности мы будем говорить о конституционных изменениях, изменениях украинского законодательства. А если мы будем об этом говорить, то это в любом случае это будет решаться не только президентом. Этот долгий процесс будет решаться и Радой, и народом Украины", - добавил глава государства.

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Топ комментарии

  • Andrey Levenov
    ДАЙ ЛЮДЯМ ОРУЖИЕ, запускай наши резервы в БОЙ дабы добить застопорившихся фашистов!!! У фуйла резервов нет и он их лихорадочно ищет а у нас ЕСТЬ и много, но мы этого не делаем.... Какие нафих переговоры да ещё и с такой позиции??? За что люди погибали??? чтобы вернуть всё как было до 24??? это шутка??? ты нам трындел про 91 год, сейчас уже "не вдастся"! я прост ов шоке, опять из-за какого-то гундосого дятла мы за несколько шагов до разгрома фашистов подпишем какую-то позорную бумажку и будем ждать ещё 5-8 лет до второго витка войны где они уже учтя ошибки подготовятся лучше.......
  • CrossFirenko
    Який ще може бути вихід крім повернення нам наших територій. Які тут компроміси?
  • Вадим Петришин 68f6c42b
    Которое кажучи, все так як ми і боялися. Крим і Донбас не повертаєм, при цьому виконуємо всі решта забаганки *****, про що кацапи і повідомляли. Не дай бог, тобі, Вовка, таке підписати...
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