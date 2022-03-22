Байден, Джонсон, Макрон, Шольц и Драги обсудили войну в Украине, - Белый дом
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Президент США Джон Байден обсудил войну в Украине с президентом Франции Макроном, канцлером Германии Шольцем, премьером Италии Драги и премьером Британии Джонсоном.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Белого дома.
"Лидеры обсудили серьезные беспокойства по поводу жестокой тактики России в Украине, включая ее нападения на мирных жителей. Они отметили свою постоянную поддержку Украины, в том числе путем оказания помощи в безопасности отважным украинцам, защищающим свою страну от российской агрессии, и гуманитарной помощи миллионам украинцев, сбежавших от насилия", - говорится в сообщении.
Стороны также рассмотрели последние дипломатические усилия в поддержку усилий Украины по прекращению огня.