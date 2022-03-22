Новая партия оружия от США уже в пути в Украину, - Пентагон

В Вашингтоне утверждают, что отправка новой партии оружия на сумму 800 миллионов долларов уже началась, однако еще не поступила в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.

"Мы все еще дорабатываем отправку, но она поступит, как мы считаем, очень скоро. По крайней мере, первые поставки начнут поступать вскоре",- заявил журналистам старший представитель Пентагона.

Напомним, на прошлой неделе президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи – после того, как президент Владимир Зеленский обратился к Конгрессу с просьбой о дополнительной помощи.

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Другой чиновник администрации сообщил CNN, что планируется, чтобы доставка оборудования началась в эти выходные, поэтому первые поступления должны прийти уже в ближайшие несколько дней.

"Отгрузки, безусловно, начались", - сказал чиновник, а не фактическое прибытие помощи.

Как отмечается, эти грузы будут иметь решающее значение для обороны Украины от российского давления, поскольку будут включать комплексы ПВО. Также Украина впервые получает 100 дронов-камикадзе Switchblade.

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