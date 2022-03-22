Мэр Борисполя призвал жителей выехать из города. ВИДЕО

Мэр Борисполя Владимир Борисенко призвал жителей уехать из города.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его видеообращении на странице Facebook.

Он отметил, что это касается как жителей города, так и приезжающих с оккупированных территорий, территорий боевых действий.

"Я обращаюсь к гражданскому населению быть разумными и обратиться на наш колл-центр и, по возможности, уехать из города. Кто не имеет возможности – вывезем, кто имеет – организовано в колоннах своими автомобилями можете выехать", - сказал Борисенко.

Он отметил, что эвакуация из Борисполя в западные области Украины происходит ежедневно.

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"Как показывает практика мест, где сейчас идут бои, чем меньше гражданского населения находится в городе, тем легче работать Вооруженным силам. Поэтому давайте так. Насущной нужды находиться сейчас в городе нет. Бои идут уже вокруг", - заметил он, обращаясь к тем, кто находится в городе.