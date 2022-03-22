Новости • Агрессия России против Украины, Война

Мэр Борисполя призвал жителей выехать из города. ВИДЕО

45 95644
Мэр Борисполя Владимир Борисенко призвал жителей уехать из города.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его видеообращении на странице Facebook.

Он отметил, что это касается как жителей города, так и приезжающих с оккупированных территорий, территорий боевых действий.

"Я обращаюсь к гражданскому населению быть разумными и обратиться на наш колл-центр и, по возможности, уехать из города. Кто не имеет возможности – вывезем, кто имеет – организовано в колоннах своими автомобилями можете выехать", - сказал Борисенко.

Он отметил, что эвакуация из Борисполя в западные области Украины происходит ежедневно.

Также читайте: Оперативная информация по состоянию на 6:00 22 марта по российскому вторжению, - Генштаб ВСУ

"Как показывает практика мест, где сейчас идут бои, чем меньше гражданского населения находится в городе, тем легче работать Вооруженным силам. Поэтому давайте так. Насущной нужды находиться сейчас в городе нет. Бои идут уже вокруг", - заметил он, обращаясь к тем, кто находится в городе.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Василий СПРУТ
    Создавайте ТРО вооружайте добровольцев . Даже на временно оккупированных территориях добровольцы с оружием это реальная сила. Ограничить поставки топлива и боеприпасов и все можно теплыми паковать
  • KosAn30 JT26
    Так они дальше прут,правильно он говорит чтобы цывильные уматывали с линии фронта,больше нашим руки развяжет русню с арты валить.
  • Владимир Котюк
    От що робить 30 секунд вирваних з контексту! Автор "дебілоїд" таке писати й сіяти паніку. Подивіться відео повністю, а ще краще знайдіть сторінку мера Борисполя та продивиться 5 -10 останніх звернень, й вам стане зрозуміла ситуація. Цензор.Нет - клікбейд понад усе ?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости