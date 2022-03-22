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Оккупанты снова применили запрещенные фосфорные боеприпасы в Краматорске, - Билошицкий. ВИДЕО

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Российские оккупанты во время бомбардировки Краматорска Донецкой области в очередной раз применили фосфорные боеприпасы, которые запрещены международными соглашениями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление первого замруководителя патрульной полиции Киева Алексея Билошицкого в фейсбуке.

"Очередное использование фосфорных боеприпасов в Краматорске. Запреты и конвенции – это для цивилизованного мира", - отметил Белошицкий.

Он также подчеркнул, что российские военные только так и могут воевать.

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Топ комментарии

  • Сергей Воробей 25ea4f2b
    Кацапы это варвары 21-го века.
    Животные бл.дь.
  • Сергей Гусаченко fe44ea74
    Конечно Путин. У Гитлера была хотя бы идеология своих действий, извращенная, но была. У Путина нет идеологии. Ему пох что на украинцев, что на беларусов и вообще на всех россиян. Т.н. "русский мир" не является идеологией как таковой, это всего лишь лозунг для рабссейских баранов.
  • Неоновая Вывеска
    И с этими козломордыми убийцами ЗЕ непременно хочет договориться о каких-то компромиссах? Их надо только убивать!
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