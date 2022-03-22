Оперативная информация по состоянию на 6:00 22 марта по российскому вторжению, - Генштаб ВСУ

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 06:00 22 марта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

Начались двадцать седьмые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

"Существенные изменения в положении и характере действий сил обороны на протяжении последних суток не отмечены. Однако Вооруженные Силы Украины и другие составляющие Сил обороны продолжали наносить удары по группировкам войск врага, который пытался удержать захваченные рубежи, и преуспели на отдельных направлениях.

Подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины и противовоздушной обороны Сухопутных войск за предыдущие сутки было поражено более 9 воздушных целей врага. Это 1 самолет, 6 БПЛА и 2 вертолета, количество сбитых ракет уточняется.

Кроме того, авиация Воздушных Сил наносила сокрушительные удары по скоплениям техники и живой силе противника, вела воздушные бои и осуществляла перехват воздушных целей. Отмечены более активные действия авиации врага за последние сутки.

У противника не исчезли существенные проблемы с обеспечением своих войск. По имеющейся информации, российские оккупационные войска, действующие на территории Украины, имеют запасы боеприпасов и продовольствия не более чем на три дня. Аналогичная ситуация с горючим, пополнение которым осуществляется путем перевозки автоцистернами. Трубопроводное соединение для обеспечения потребностей группировки войск оккупантам организовать не удалось", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что российские захватчики продолжают проводить агрессивную пропагандистскую работу по необходимости участия в войне с Украиной с личным составом вооруженных сил Республики Беларусь.

"В Ахтырском районе Сумской области, зафиксированы факты неповиновения российских военнослужащих. Около 300 оккупантов отказались выполнять приказ на ведение боевых действий, и, на 70 единицах техники, покинули район проведения операции.

На временно оккупированных территориях Луганской области ввиду больших потерь в живой силе противник продолжает проводить мобилизацию граждан квазиобразования "ЛНР". Значительная часть жителей не поддерживает политику оккупантов, не хочет брать в руки оружие и скрывается от представителей оккупационных властей. Показательно то, что мобилизация проводится хаотично, люди которых мобилизуют распределяются не по специальностям, большинство из них не имеет никакой военной специальности, потому что никогда не проходили военной службы. С гражданами, имеющими российские паспорта подписываются контракты, люди у которых только паспорт псевдореспублики – оформляются как добровольцы.

На Донецком и Луганском направлениях противник продолжает попытки продвинуться и закрепиться, но успеха нет", - добавили в ведомстве.

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Украинские защитники и защитницы отбили 13 атак врага и уничтожили 14 танков, 8 БМП, 2 МТЛБ, 3 артиллерийские системы и 4 автомобиля. Подразделения ПВО поразили 2 воздушные цели противника. Потери личного состава врага составили около 300 человек.

Кроме того, защитники Мариуполя уничтожили патрульный катер "Раптор" и комплекс радиоэлектронной борьбы "Лейер-3".

Верим в Вооруженные Силы Украины! Вместе победим. Слава Украине!" - подытожили в Генштабе ВСУ.