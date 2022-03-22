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Россия уже ввела весь резерв для первого удара по Украине, - глава Киевской ОВА Павлюк

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Россия уже ввела весь резерв для первого удара по Украине, - глава Киевской ОВА Павлюк
Все резервы войск, которые формировались Россией для первого удара по Украине, уже введены на территорию нашего государства.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на руководителя Киевской областной военной администрации Александра Павлюка, передает Цензор.НЕТ.

"Все, что формировалось для первого удара, уже введено. Последние резервы бросаются сейчас туда, где Операция объединенных сил. Буквально 3 дня назад видел там введение новых групп. Здесь мы видим передвижение одного-двух резервов, пока других не видим. Мы знаем что формируются соответствующие резервные части, проводится в России частично скрытая мобилизация, противник пытается нарастить силы, чтобы продолжить выполнение задачи", - отметил Павлюк.

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По его словам, поскольку подготовленные резервы заканчиваются, враг переходит к созданию полос обороны, чтобы мы не могли его легко выбить.

"В Киевской области они в основном закрепились. Делают полосу, ожидая резервы. По югу во многих местах они также закрепляются. По востоку, где вышли к нашим позициям, также закрепляются",- сказал Павлюк.

Относительно ситуации в Киевской области он сообщил, что противник ждет пополнения, а наши защитники уже наращивают свои силы.

"Территория Бучи и Гостомеля пока под оккупацией. Что Буча, что Гостомель. Там пока никаких действий мы предпринять не сможем. Нам надо удержать противника в тех его попытках перейти реку Ирпень и продолжить наступление на Киев. Пока что потенциал не дает нам возможности перейти к наступательным действиям в этом направлении. Только локальные", - рассказал Павлюк.

Он отметил при этом, что противник такими локальными боями истощается.

"Украинские защитники пока наращивают свой потенциал. И выжидают, когда противник истощится... Все зависит от того, будет ли у него потенциал. От этого будет дальше зависеть ход боевых действий",- сказал Павлюк.

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