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У российских оккупантов в Украине запасов боеприпасов и продовольствия осталось не больше, чем на три дня, - Генштаб

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У российских оккупантов в Украине запасов боеприпасов и продовольствия осталось не больше, чем на три дня, - Генштаб
Российские оккупанты в Украине обеспечены запасами боеприпасов и продовольствия не больше чем на три дня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на утреннюю сводку Генерального штаба Украины.

"У противника не исчезли существенные проблемы с обеспечением своих войск. По имеющейся информации, российские оккупационные войска, действующие на территории Украины, имеют запасы боеприпасов и продовольствия не более чем на три дня. Аналогичная ситуация с горючим, пополнение которым осуществляется путем перевозки автоцистернами. Трубопроводное сообщение для обеспечения потребностей группировки войск оккупантам организовать не удалось", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Олександр Аганін
    Щось дуже часто в них запасів на три дні залишається
  • экзорцист
    Уважаемые мышебратья! Так как доставлять боеприпасы и провизию в последнее время все тяжелее и тяжелее, сдам вам одну тайную точку, через которую это сделать проще пареной репы.
    Это Чернобаевка! Только Тс-с-с-с! Чтоб никто не узнал. Не благодарите.
  • хрен
    це неправда
    вони можуть своїх трупаків ще місяць догризати.. два в одном
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