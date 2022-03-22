У российских оккупантов в Украине запасов боеприпасов и продовольствия осталось не больше, чем на три дня, - Генштаб

Российские оккупанты в Украине обеспечены запасами боеприпасов и продовольствия не больше чем на три дня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на утреннюю сводку Генерального штаба Украины.

"У противника не исчезли существенные проблемы с обеспечением своих войск. По имеющейся информации, российские оккупационные войска, действующие на территории Украины, имеют запасы боеприпасов и продовольствия не более чем на три дня. Аналогичная ситуация с горючим, пополнение которым осуществляется путем перевозки автоцистернами. Трубопроводное сообщение для обеспечения потребностей группировки войск оккупантам организовать не удалось", - говорится в сообщении.

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