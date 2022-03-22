Оккупанты из "Градов" обстреляли Зеленодольск на Днепропетровщине
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В Криворожском районе Днепропетровской области российские захватчики обстреляли из "Градов" город Зеленодольск и село Малая Костромка в пригороде.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в фейсбуке.
"Кривой Рог, за ночь 21.03-22.03 дважды из "Градов" была обстреляна деревня Малая Костромка и Зеленодольск. Последний раз в 05.20 утра", - отметил он.
По словам Вилкула, были разрушены жилые дома.
По предварительным данным, жертв нет.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты обстреляли из ГРАДов село близ Кривого Рога, - Вилкул