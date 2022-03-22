Российская "КП" опубликовала и затем удалила данные минобороны РФ о ликвидированных в Украине россиянах - 9 861 погибший

Статья пробыла на сайте сутки, затем ее удалили и нашли самое "убедительное" объяснение - нас взломали.

На сайте российского издания "Комсомольская правда" круглые сутки стояла опубликованная информация, что на войне в Украине ликвидирован 9 861 российский солдат, еще 16 153 получили ранения. При этом издание ссылалось на источники в Министерстве обороны. Часть о потерях была удалена, но в интернете нельзя ничего удалить полностью – оригинал текста остался в архивах, передает Цензор.НЕТ.

"По данным Минобороны РФ, в ходе спецоперации в Украине ВС РФ потеряли убитыми 9861 человека, ранения получили 16153 человека", - говорилось в заметке.

До этого Минобороны РФ давало информацию об убитых только однажды – 2 марта. Тогда враги сообщили о 498 ликвидированных.

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Отреагировал на эту новость и советник главы офиса президента Михаил Подоляк.

"Русское искусство лгать уже не помогает. Минобороны России было вынуждено официально признать, что в Украине погибло не 500 человек, а… 9861. Это много. Катастрофически много для российской пропаганды. И для российских матерей. И это только начало осознания их национальной катастрофы". Потому что в реальном мире погибших россиян почти вдвое больше… Но почти сразу по самым честным пропагандистским соображениям произошло редактирование статьи и вычленение фрагмента массовой гибели военнослужащих России… И правильно, зачем современной Океании знать хотя бы частичную правду", — заявил Подоляк.

Интересно, что буквально сегодня на брифинге представитель Минобороны РФ в Москве Игорь Конашенков заявлял: "Все распространенные г-ном Подоляком якобы "реальные данные" о потерях военной техники и личном составе российских вооруженных сил, в том числе старших и высших офицеров, являются пропагандистской ложью".

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Издание "Комсомольская правда" уже сообщило, что цифра у 9861 ликвидированных появилась "в результате взлома редакционной админки". Очень убедительно.