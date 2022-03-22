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Продолжаются бои за Тростянец. Жителей просят не выходить из укрытия, - мэр Бова

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Продолжаются бои за Тростянец. Жителей просят не выходить из укрытия, - мэр Бова
Пока продолжаются бои за Тростянец.

Об этом сообщил в фейсбуке городской голова Тростянца Юрий Бова, информирует Цензор.НЕТ.

"Молимся за жизнь каждого нашего военного и ребят из ТРО! При условии уличных боев речь о "зеленом коридоре", доставке гуманитарных грузов в Тростянец или ремонте поврежденных электролиний сегодня не идет. Просьба к жителям. Во время обстрелов и уличных боев максимально скрываться в подвальных помещениях. Надо это все ужас вытерпеть!", - пишет он.

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Топ комментарии

  • Чайка Київ
    Захисники наші, бережи вас Господь та Матінка Божа.
  • Вася Шевченко f77d76ba
  • drowsy_cat
    Схоже, читати вмієш.
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