РФ требует от США не поставлять оружие Украине для сохранения отношений

Россия требует от США остановить поставки вооружений Украине и "угрозы" в адрес Москвы для сохранения отношений.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

"Постановка вопроса о том, что нужно сделать для сохранения отношений, она, безусловно, правильна. Им просто нужно остановиться в своей эскалации как вербальной, так и с точки зрения накачивания киевского режима оружием. Надо прекратить продуцировать угрозы в адрес России", - сказал Рябков.

Он заявил, что "пока мы видим нисходящий тренд по вине США в отношениях с нашей страной".

Рябков заявил, что отношения Москвы и Вашингтона сейчас поставлены на грань разрыва, и об этом было сказано в ноте протеста, переданной накануне американскому послу.

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