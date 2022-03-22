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РФ требует от США не поставлять оружие Украине для сохранения отношений

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РФ требует от США не поставлять оружие Украине для сохранения отношений
Россия требует от США остановить поставки вооружений Украине и "угрозы" в адрес Москвы для сохранения отношений.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

"Постановка вопроса о том, что нужно сделать для сохранения отношений, она, безусловно, правильна. Им просто нужно остановиться в своей эскалации как вербальной, так и с точки зрения накачивания киевского режима оружием. Надо прекратить продуцировать угрозы в адрес России", - сказал Рябков.

Он заявил, что "пока мы видим нисходящий тренд по вине США в отношениях с нашей страной".

Рябков заявил, что отношения Москвы и Вашингтона сейчас поставлены на грань разрыва, и об этом было сказано в ноте протеста, переданной накануне американскому послу.

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Топ комментарии

  • Антон Чигур
    Кацапы, отношений давно уже нет, просто идите на х.. й!!!!
  • Денис Коновалов 4caafe82
    Дякую- посміявся )))
  • Папєрєднік
    Почали скиглити, підараси!
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