Онлайн-переговоры проходят постоянно. Делегация РФ неправильно оценила ресурсы. Слом стереотипов идет очень тяжело, - Подоляк

Переговоры украинской стороны с РФ постоянно идут в формате онлайн, есть много консультативных групп, вовлеченных в этот процесс.

Об этом сообщил в телеграм-канале советник главы Офиса Президента Украины, участник переговоров на уровне делегаций Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ.

Далее Подоляк подробно останавливается на том, какие у него впечатления от переговоров с российской стороной.

"Мне кажется, что тот объем аналитики, который у них был накануне войны показывает очень слабые позиции относительно понимания современного мира и Украины в частности. То есть они допустили роковые ошибки в этом, они неправильно оценивали и свои ресурсы, и ресурсы Украины. И, безусловно, у них очень тяжело идет этот излом стереотипов, в которых они жили 8 лет", - отметил он.

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